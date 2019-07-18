Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»РИА Новости вчера в 18:14
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG.
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Лавров: Дания заняла политизированную позицию по «Северному потоку – 2»
Московский Комсомолецвчера в 18:25
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Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Авто
Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Пентагон рассказал о последствиях исключения Турции из программы F-35
Обновлено вчера в 15:41
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Экономика
Выручка «Детского мира» во 2 квартале выросла на 16%
В 1 полугодии 2019 года объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 16,2% до 55,9 млрд руб. по сравнению с 48,1 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года Объем выручки интернет-магазина вырос на 72,3% до 5,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:37
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение
Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами
"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию
Ранее о скором визите Мадуро в Россию сообщил МИД Венесуэлы.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Игры
Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS
Обновлено в 05:02
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
Путин и Лукашенко вместе помолились на Валааме
Сообщается, что 17 июля лидеры обеих стран должны вернуться в Санкт-Петербург, чтобы в четверг принять участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии, а также в других официальных мероприятиях.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
Представитель МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ является необходимым шагом на пути выправления «нездоровой ситуации» в организации.
Обновлено в 05:16
Кино
В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева
Народный артист России Валерий Афанасьев подтвердил РБК госпитализацию в хирургическое отделение московской клиники.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за воспитания мальчиков гей-парой
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, которые не противодействовали усыновлению двух мальчиков семьей из двух мужчин.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17