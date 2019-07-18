Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»РИА Новости вчера в 18:14

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG.
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Лавров обвинил Данию в затягивании начала строительства «Северного потока-2»

URA.Ruвчера в 20:17

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку - 2» политизированной

ТАССвчера в 18:02

В России объяснили критику «Северного потока-2» установками из-за океана

Lenta.ruвчера в 22:17

Лавров оценил позицию Дании по «Северному потоку — 2»

News.ruвчера в 19:40

Лавров: Дания заняла политизированную позицию по «Северному потоку – 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:25

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 18:14

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Коммерсантъвчера в 22:59
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:43, Вашингтон
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в доме на северо-востоке Петербурга

Обновлено в 02:24
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского

Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке

В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Авто

Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Пентагон рассказал о последствиях исключения Турции из программы F-35

Обновлено вчера в 15:41
Кино

Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России

На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Экономика

Выручка «Детского мира» во 2 квартале выросла на 16%

В 1 полугодии 2019 года объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 16,2% до 55,9 млрд руб. по сравнению с 48,1 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года Объем выручки интернет-магазина вырос на 72,3% до 5,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:37
Технологии

Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение

Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие

«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами

"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию

Ранее о скором визите Мадуро в Россию сообщил МИД Венесуэлы.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Игры

Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS

Обновлено в 05:02
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Политика

Путин и Лукашенко вместе помолились на Валааме

Сообщается, что 17 июля лидеры обеих стран должны вернуться в Санкт-Петербург, чтобы в четверг принять участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии, а также в других официальных мероприятиях.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика

Представитель МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ является необходимым шагом на пути выправления «нездоровой ситуации» в организации.
Обновлено в 05:16
Кино

В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева

Народный артист России Валерий Афанасьев подтвердил РБК госпитализацию в хирургическое отделение московской клиники.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за воспитания мальчиков гей-парой

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, которые не противодействовали усыновлению двух мальчиков семьей из двух мужчин.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
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