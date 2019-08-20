Политика
Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракетыRT на русском 10:36
США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Читать в источнике
Оценить11
Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД. Потому что за несколько недель подготовить подобные испытания невозможно. Это говорит о том, что американцы изначально вели к слому ДРСМД.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:00, Ашберн
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Константин Богомолов заявил, что не держит обиды на Максима Виторгана
Режиссер Константин Богомолов, вспомнив о своей драке с актером Максимом Виторганом, произошедшей в январе 2019 года, сказал, что не держит обиды на оппонента.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено в 11:44
Политика
Кличко решил баллотироваться в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на пост градоначальника. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Летчики ЧФ покажут воздушное шоу на фестивале «Таврида – Арт»
Экипажи боевых самолетов Черноморского флота покажут воздушное шоу во время фестиваля "Таврида - Арт" в бухте Капсель в Судаке.
Обновлено в 05:09
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:16
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,25-66,35 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 66,29 руб. - это на 23,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено вчера в 03:21
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Против 13 полицейских, отказавшихся разгонять митинги в Ингушетии, возбудили уголовные дела
В отношении 13 сотрудников полиции Ингушетии возбудили уголовные дела о неисполнении приказа (часть 2 статьи 286.1 УК) после того, как они отказались разгонять митинг, участники которого протестовали против изменения границы республики.
Обновлено в 11:19
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Политика
Украине пообещали тяжелую зиму из-за споров с Россией
Предстоящий отопительный сезон на Украине обещает стать одним из самых сложных.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах
Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления
Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.
Обновлено в 12:05