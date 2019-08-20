Политика

Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракетыRT на русском 10:36

США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Дмитрий Песков
Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД. Потому что за несколько недель подготовить подобные испытания невозможно. Это говорит о том, что американцы изначально вели к слому ДРСМД.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:34

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