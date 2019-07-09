Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом форматеРИА Новости 07:48
Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лавров прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным в новом формате
Комсомольская правда07:53
Лавров оценил идею Зеленского обсудить украинский конфликт в новом формате
Московский Комсомолец07:59
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
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