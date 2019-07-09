Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом форматеРИА Новости 07:48

Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате

РИА Новости07:48

Лавров прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным в новом формате

Комсомольская правда07:53

Лавров: предложения по украинскому урегулированию нужно делать по дипканалам

ТАСС07:50

Лавров оценил идею Зеленского обсудить украинский конфликт в новом формате

Московский Комсомолец07:59

Лавров напомнил о действующих форматах переговоров по Донбассу

Известия07:41

Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским

Lenta.ru07:14

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате

RT на русском07:12
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Политика

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