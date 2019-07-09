Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в МинскеRT на русском 07:12
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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Политика
Президент Грузии обратилась к России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил».
Обновлено в 08:00
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Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
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Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей
Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.
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Политика
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Политика
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Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
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Группа «На-На» откровенно рассказала об отравлении Алибасова
Группа "На-На" рассказала об отравлении продюсера Бари Алибасова. Музыканты развеяли слухи о "подставе".
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По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27
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Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.
Обновлено в 09:15
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
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В Подмосковье неизлечимо больная пациентка лишилась статуса инвалида и вместе с ним — всех положенных льгот на лечение и приобретение лекарств.
Обновлено в 06:33
Экономика
Сбербанк разочаровался в «Яндексе» и планирует купить Ozon и Avito
Сбербанк рассматривает возможность покупки интернет-магазина Ozon и сервиса объявлений Avito.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Госдума запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ
Вводится прямой запрет на передачу коллекторам накопившихся долгов граждан по ЖКХ.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин напомнил о деградации природы и климата в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что деградация природы и климата продолжается.
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Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder
В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Футбол
Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»
Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Общество
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Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
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ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
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В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
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Транспорт
Метро в Мюнхене не работает из-за забастовки сотрудников
Забастовка организована профсоюзом работников сферы услуг В германском городе Мюнхен из-за забастовки, организованной профсоюзом работников сферы услуг Verdi, не работает метрополитен, передает ТАСС.
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Корпус Cooler Master MasterCase H100 предназначен сборки ПК на плате типоразмера mini-ITX
Компания Cooler Master представила корпус MasterCase H100.
Обновлено в 08:59