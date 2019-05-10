Политика
Лавров призвал вывести отношения с Японией на новый уровеньРИА Новости 04:20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что эпоха "благодатной гармонии" Рэйва, наступившая в Японии с восшествием на престол императора Нарухито, станет благодатной для отношений Москвы и Токио.
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Лавров поделился надеждами на изменение отношений России и Японии при новом императоре
Экономика сегодня05:04
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Происшествия
У пассажира в Домодедове нашли мину времён войны
Мину времён Великой Отечественной войны без взрывателя нашли у трансферного пассажира сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом
Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:56
Интернет
В Telegram появилась возможность архивировать чаты
В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
Обновлено в 02:58
Хоккей
Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией
В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Политика
Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400
Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу
Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Авто
Опубликованы рендеры электрического кроссовера Infiniti A-RT Concept
Автомобиль представляет собой премиальный кроссовер с полностью электрической силовой установкой, предназначенный в первую очередь для длительных путешествий.
Обновлено в 14:03
Космос
Blue Origin показала лунный посадочный модуль
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко поделилась чудесной фотографией с дочерью
Жена Дмитрия Тарасова регулярно выкладывает снимки с крошкой, рассказывая подписчикам о том, растет их дочь.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Политика
Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.
Обновлено в 14:34
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве из-за погоды
Обновлено в 13:59
Гаджеты
В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»
В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
Действующего президента Украины Петра Порошенко устраивает любая дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
БДК «Петр Моргунов» готовится к швартовым испытаниям
Обновлено в 13:50
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»
Обновлено в 16:05
Футбол
Оренбург — Урал 2:2
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Музыка
К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение
Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено в 05:56
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33