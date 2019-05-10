Лавров призвал вывести отношения с Японией на новый уровеньРИА Новости 04:20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что эпоха "благодатной гармонии" Рэйва, наступившая в Японии с восшествием на престол императора Нарухито, станет благодатной для отношений Москвы и Токио.

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