Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»РИА Новости 18:14

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG.
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Лавров: Дания заняла политизированную позицию по «Северному потоку – 2»

Московский Комсомолец18:25

Лавров посоветовал Европе не руководствоваться установками «из-за океана»

РБК21:49

Лавров: Европа не должна руководствоваться установками «из-за океана»

РЕН ТВ21:06

Лавров оценил позицию Дании по «Северному потоку — 2»

News.ru19:40

Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана»

RT на русском18:55

Лавров обвинил Данию в затягивании начала строительства «Северного потока-2»

URA.Ru20:17

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

РИА Новости18:14
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Политика

Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии

Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Представитель Пентагона оценил возможность исключения Турции из НАТО

По словам заместителя министра обороны Соединенных Штатов Эллен Лорд, Турция недополучит порядка $9 млрд из-за решения США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35.
Обновлено в 18:42
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено в 13:02
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату

Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Кино

Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»

Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика

Зеленский распорядился упростить предоставление гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, сообщил офис главы государства.
Обновлено в 17:50
Общество

Хоккеист выполнил челлендж, открыв бутылку шайбой

Юный хоккеист из США смог открыть бутылку с водой, выбив из-под неё шайбу.
Обновлено в 18:35
Игры

Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3

Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено 14 июля в 18:37
Футбол

Анчелотти подшутил над Инсинье, выдав себя за фаната «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подшутил над форвардом своей команды Лоренцо Инсинье.
Обновлено в 16:01
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Общество

Россияне не считают высшее образование важным фактором для достижения материального благополучия

Согласно результатам опроса, за последние годы усилилось скептическое отношение населения к обязательному получению высшего образования как к основному инструменту достижения материального благополучия.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»

Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03
Политика

Украина засекретила варианты ответных мер на «паспортный указ» Путина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области.
Обновлено в 13:33
Наука

Google Brain создала нейросеть, обучающуюся с помощью эха

Подразделение Google — лаборатория Google Brain Team, работающая над технологиями искусственного интеллекта, представила новый тип нейросетей, обучающихся по модели эхоотражения данных.
Обновлено в 19:20
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Обновлено в 03:36
Кино

Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»

Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено в 08:04
Наука

Наши ноги и глаза кальмара формируют одни и те же гены

В результате эволюционные биологи обнаружили, что гены, которые у нас отвечают за формирование ног у эмбриона, парадоксальным образом формируют хрусталики в глазах кальмара (их вы видите на фотографии вверху).
Обновлено в 10:19
Северный поток — 2Больше новостей по теме
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