Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»РИА Новости 18:14
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Представитель Пентагона оценил возможность исключения Турции из НАТО
По словам заместителя министра обороны Соединенных Штатов Эллен Лорд, Турция недополучит порядка $9 млрд из-за решения США прекратить сотрудничество с этой страной по программе F-35.
Обновлено в 18:42
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Политика
Зеленский распорядился упростить предоставление гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, сообщил офис главы государства.
Обновлено в 17:50
Общество
Хоккеист выполнил челлендж, открыв бутылку шайбой
Юный хоккеист из США смог открыть бутылку с водой, выбив из-под неё шайбу.
Обновлено в 18:35
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
Обновлено 14 июля в 18:37
Футбол
Анчелотти подшутил над Инсинье, выдав себя за фаната «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подшутил над форвардом своей команды Лоренцо Инсинье.
Обновлено в 16:01
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Общество
Россияне не считают высшее образование важным фактором для достижения материального благополучия
Согласно результатам опроса, за последние годы усилилось скептическое отношение населения к обязательному получению высшего образования как к основному инструменту достижения материального благополучия.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»
Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03
Политика
Украина засекретила варианты ответных мер на «паспортный указ» Путина
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области.
Обновлено в 13:33
Наука
Google Brain создала нейросеть, обучающуюся с помощью эха
Подразделение Google — лаборатория Google Brain Team, работающая над технологиями искусственного интеллекта, представила новый тип нейросетей, обучающихся по модели эхоотражения данных.
Обновлено в 19:20
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Обновлено в 03:36
Кино
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»
Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено в 08:04
Наука
Наши ноги и глаза кальмара формируют одни и те же гены
В результате эволюционные биологи обнаружили, что гены, которые у нас отвечают за формирование ног у эмбриона, парадоксальным образом формируют хрусталики в глазах кальмара (их вы видите на фотографии вверху).
Обновлено в 10:19