Лавров поставил под сомнение компетентность советников ТрампаПолитическая Экспертиза 12:43

с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения по поводу квалифицированности советников президента США Дональда Трампа. Глава российского дипведомства в рамках интервью РБК оценил заявление американского лидера о том, что Москва «уведомила его о выводе своих людей из Венесуэлы».

Футбол Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале Гранаткина Днем Молдова и Болгария не смогли обменяться голами, а после открытия основная команда России встретилась с Индией.

Политика Осипов высказал своё мнение о прямых выборах мэра Читы Врио губернатора Забайкальского Александр Осипов высказал свое мнение относительно возможного возвращения прямых выборов мэра Читы.

Здоровье Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.

Шоу-бизнес 51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Энергетика «Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе» Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Политика Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма» Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.

Происшествия Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Происшествия В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.

Шоу-бизнес Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Армия и оружие Генерала Космических сил США насторожили успехи РФ в космосе Как ранее писал News.ru, почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.

Религия РПЦ сообщила об отсутствии условий для визита папы Римского в Москву В Москве пока нет подходящих условий для визита папы Римского Франциска, сообщил митрополит Волоколамский Иларион.

Шоу-бизнес Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.

Культура Дудь вступился за блогера BadComedian Журналист Юрий Дудь высказался в поддержку видеоблогера BadComedian Евгения Баженова.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Авто В России стартуют продажи нового Haval F7 5 июня 2019-го года на российском рынке стартуют продажи нового вседорожника Haval F7.

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак уволила всю свою команду Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.