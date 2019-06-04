Политика

Лавров поставил под сомнение компетентность советников ТрампаПолитическая Экспертиза 12:43

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения по поводу квалифицированности советников президента США Дональда Трампа. Глава российского дипведомства в рамках интервью РБК оценил заявление американского лидера о том, что Москва «уведомила его о выводе своих людей из Венесуэлы».
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Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа.
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