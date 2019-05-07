Лавров поставил на место журналиста CNNNews.ru 04:24

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту американского телеканала CNN. Корреспондент задал дипломату вопрос о ситуации в Венесуэле.

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Происшествия В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Политика Экс-министр Украины: санкции Киева привели к развитию российского ВПК Украинские экономические санкции по запрету экспорта военной продукции в Россию привели к обратному результату: Россия стала делать свою продукцию, развив тем самым свой военно-промышленный комплекс, 4 мая заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.

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Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Происшествия Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».

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