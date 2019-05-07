Политика
Лавров поставил на место журналиста CNNNews.ru 04:24
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту американского телеканала CNN. Корреспондент задал дипломату вопрос о ситуации в Венесуэле.
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Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Экономика
Турция не будет защищаться от российской стали
Турция закрыла специальное защитное расследование по импорту, отказавшись вводить какие-либо ограничительные меры на ввозимую российскую стальную продукцию, сообщается в официальном вестнике страны Resmi Gazete.
Обновлено в 10:46
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Политика
Экс-министр Украины: санкции Киева привели к развитию российского ВПК
Украинские экономические санкции по запрету экспорта военной продукции в Россию привели к обратному результату: Россия стала делать свою продукцию, развив тем самым свой военно-промышленный комплекс, 4 мая заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 05:33
Авто
Названа дата премьерного показа нового суперкара McLaren
Ранее представители компании говорили, что новый автомобиль будет разработан на платформе Speedtail, но в отличие от последнего получит не гибридную силовую установку, а обычный восьмицилиндровый ДВС.
Обновлено в 12:03
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных
Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Интернет
Новая версия браузера Microsoft Edge будет доступна на MacOS
Ранее уже сообщалось, что новый браузер Microsoft будет переведён на другой движок — Chromium, следовательно, с большой долей вероятности будет доступен на всех совместимых настольных платформах, в том числе MacOS.
Обновлено в 04:32
Экономика
Morgan Stanley уходит из России
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина
В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 10:38
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Космос
У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель
С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок своего номера для «Евровидения»
Обновлено в 08:47
Футбол
Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Казарцев должен был назначить пенальти в ворота "Ростова" в игре с "Краснодаром", заявил руководитель судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 05:34