Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкцийLenta.ru вчера в 23:56
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости. В стихотворение входили такие устойчивые выражения, как «нет худа без добра», «конь в пальто», «дед Пихто» и другие.
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с чего всё началось
Глава МИД Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции. Ранее швейцарский посол прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок.РИА Новостивчера в 15:36
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
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