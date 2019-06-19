Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкцийLenta.ru вчера в 23:56

Глава МИД Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции. Ранее швейцарский посол прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок.

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На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости. В стихотворение входили такие устойчивые выражения, как «нет худа без добра», «конь в пальто», «дед Пихто» и другие.

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