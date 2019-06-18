Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкцийИзвестия 16:34

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
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Сергей Лавров
Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРБК 15:28
с чего всё началось

Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции

Глава МИД Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции. Ранее швейцарский посол прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок.
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