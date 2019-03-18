Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно РоссииВзгляд.ру 09:55

Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

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