Политика

Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной
Интерфакс
04:19

Россия не будет воевать с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Интерфакс04:19
Сергей Лавров
Украинское государство – это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииМосква 24 03:51
с чего всё началось

Лавров: Россия потеряет остальную Украину, если признает ДНР и ЛНР

Россия, признав провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), потеряет отношения с Украиной, которая останется в руках нацистского режима.
ТАСС03:57

Подробнее о событии

Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной

Интерфакс04:19

Лавров пообещал не воевать с Украиной

РБК04:14

Лавров: Россия потеряет остальную Украину, если признает ДНР и ЛНР

ТАСС03:57

Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной

RT на русском03:30

Лавров - «КП»: Украинский режим имеет все черты нацистского

Комсомольская правда05:26

Лавров заверил, что Россия не будет воевать с Украиной

РИА Новости03:24

МИД РФ: Россия не собирается воевать с Украиной

REGNUM03:59
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика

Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к пресс-конференции

Владимир Путин много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, в том числе, изучает справочную информацию и работает с ведомствами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Политика

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Обновлено в 07:09
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Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии

Обновлено в 07:51
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США отказались от учений в Арктике из-за опасений поломки ледокола

Береговая охрана США решила не проводить учения в Арктике, поскольку существуют опасения, что единственный тяжёлый ледокол может сломаться.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут 18 декабря встречу по Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудят 18 декабря в Женеве ситуацию в Сирии.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Политика

Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией

Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах.
Обновлено в 06:41
Политика

В США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с новым отчетом американской стороны о "вмешательстве" России в выборы в США.
Обновлено в 08:18
Политика

Почему Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Украина не становится частью внутреннего рынка Европейского Союза: хотя Брюссель готов помогать и поддерживать Киев, сближение в области бизнес-процессов пока не происходит.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии

Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
Обновлено в 04:09
Политика

Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными

Обновлено в 07:19
Политика

В МИД появится департамент по информационной безопасности

Специальный департамент по информационной безопасности появится в российском МИД, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:24
Политика

ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 08:31
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