Политика
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Украинское государство – это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииМосква 24 03:51
с чего всё началось
Россия, признав провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), потеряет отношения с Украиной, которая останется в руках нацистского режима.ТАСС03:57
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
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Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
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Армия и оружие
Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии
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Политика
США отказались от учений в Арктике из-за опасений поломки ледокола
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Политика
Главы МИД РФ, Ирана и Турции проведут 18 декабря встречу по Сирии
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Обновлено в 07:55
Армия и оружие
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Политика
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Обновлено в 08:18
Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе
Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
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Политика
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Обновлено в 07:19
Политика
В МИД появится департамент по информационной безопасности
Специальный департамент по информационной безопасности появится в российском МИД, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 06:24
Политика
ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья
После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 08:31