Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеИзвестия 09:48

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.
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Лавров подтвердил планы обсудить Венесуэлу на встрече с Помпео

News.ru13:06

Лавров о встрече с Помпео 6 мая: обсудим Венесуэлу, повестка очень насыщенная

ПРАЙМ12:51

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Известия09:48

Помпео хочет обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Экономика сегодня10:09

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

RT на русском10:07

Лавров подтвердил планы обсудить Венесуэлу с Помпео в Финляндии 6 мая

ТАСС12:50

Большая сделка: эксперты о переговорах Лаврова и Помпео по Венесуэле

Актуальные комментарии11:42
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Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Обновлено в 16:55
Происшествия

Названа предварительная причина возгорания самолета в Шереметьеве

Обновлено в 12:48
Происшествия

Глава Минтранса прибыл в Шереметьево

Обновлено в 15:22
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота»

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Двух пострадавших в Шереметьево перевезут в НИИ Склифосовского

Обновлено в 14:20
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки.
Обновлено в 11:48
Происшествия

ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100

Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

Обновлено в 07:19
Политика

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Здоровье

В Пензе обсудили проблемы подростковой депрессии

Пензенские психологи и практикующие врачи-психиатры обсудили проблемы подростковой депрессии и новые методы по ее предотвращению и распознаванию.
Обновлено в 08:18
Политика

Сотрудник МИД РФ сфотографировался с террористами в георгиевских лентах

Обновлено в 06:48
Политика

Лавров примет участие в заседании Арктического совета в Финляндии

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в сесии Арктического совета, которая состоится в Финляндии.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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