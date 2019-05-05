Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеИзвестия 09:48
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия
Глава Минтранса прибыл в Шереметьево
Обновлено в 15:22
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия
В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота»
Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Отмечается, что до последних "Мстителей" ни одному фильму не удавалось собрать $2,189 млрд в такие сроки.
Обновлено в 11:48
Политика
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Здоровье
В Пензе обсудили проблемы подростковой депрессии
Пензенские психологи и практикующие врачи-психиатры обсудили проблемы подростковой депрессии и новые методы по ее предотвращению и распознаванию.
Обновлено в 08:18
Политика
Лавров примет участие в заседании Арктического совета в Финляндии
Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в сесии Арктического совета, которая состоится в Финляндии.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25