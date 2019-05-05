Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в ВенесуэлеИзвестия 09:48

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России. Об этом сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

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