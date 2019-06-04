Политика
Лавров подозревает в некомпетентности советников ТрампаГазета.Ru 13:46
Глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность компетентностью некоторых сотрудников администрации президента США Дональда Трампа в связи с сообщениями американской стороны о якобы отзыве Москвой своих советников из Венесуэлы.
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с чего всё началось
Заявление президента США Дональда Трампа удивило главу российского МИДа.РБК09:00
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