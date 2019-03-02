Политика

Лавров по телефону донес до Помпео позицию России по ВенесуэлеГазета.Ru 15:16

Диалог по вопросу ситуации в латиноамериканской стране состоялся по инициативе американской стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео по вопросу ситуации в Венесуэле, сообщается на сайте российского ведомства.
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Департамент информации и печати МИД России сообщил
, что в ходе телефонного разговора Лаврова с Помпео глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва готова ответить согласием на предложенные Вашингтоном двусторонние консультации по венесуэльской тематике.
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