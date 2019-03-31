Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против РоссииРБК 08:16

В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально.

В дипломатии США нет ничего, кроме ультиматумов, другие инструменты исчезли из дипломатического арсенала Вашингтона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о новых, совместных с НАТО мерах против Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России

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