Политика
Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против РоссииРБК 08:16
В дипломатии США нет ничего, кроме ультиматумов, другие инструменты исчезли из дипломатического арсенала Вашингтона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о новых, совместных с НАТО мерах против Москвы, сообщается на сайте ведомства.
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В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 06:24
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