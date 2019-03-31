Политика
Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против РоссииГазета.Ru 11:00
Никаких других инструментов, кроме ультиматумов и санкций, в арсенале дипломатии США не осталось. К такому выводу пришел глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о новых антироссийских мерах, передает ФАН.
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В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 06:24
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