Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на КурилахГазета.Ru 09:59
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 мая выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее и восьми недель стабильности, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.
Обновлено в 09:03
Политика
США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики
Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:26
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Происшествия
В Кабардино-Балкарии по делу о взятках задержаны 12 полицейских
В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 13:04
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Здоровье
В США зафиксировали около тысячи случаев заболевания корью с начала года
Около тысячи случаев заболевания корью зафиксировано в США с начала этого года, следует из доклада Центра по контролю над заболеваниями.
Обновлено в 18:57
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Гаджеты
Computex 2019: Почему ноутбуки для работы больше никому не нужны?
Ежегодная выставка достижений компьютерной индустрии — Computex-2019 еще не завершилась, но поскольку все премьеры и ключевые пресс-конференции прошли в первые два дня, мы уже смело можем подводить итоги.
Обновлено в 17:19
Здоровье
Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве
Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Экономика
Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.
Обновлено в 04:04
Музыка
Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве
Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве.
Обновлено в 17:13
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Транспорт
РЖД: Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали
Обновлено в 04:09
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Футбол
Как футболисты ЦСКА выбирали лучшего игрока чемпионата
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона и по оценкам "СЭ", и по опросу футболистов РПЛ, который каждый год проводит наше издание.
Обновлено в 19:38
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости
Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Политика
Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:05