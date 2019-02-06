Лавров отреагировал на слова Трампа о новом ДРСМДГазета.Ru 04:07

Американцы приостановили свое участие в договоре. Мы сделали то же самое. Соответственно, по истечении шестимесячного периода, по итогам официальной ноты США о выходе из этого договора, договор перестанет действовать.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности заключения нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Лавров отреагировал на слова Трампа о новом ДРСМД

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».

Авто Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.

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