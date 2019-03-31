Политика
Лавров отреагировал на слова Помпео о новых мерах НАТО против РФАргументы и Факты 08:30
Глава МИД РФ отметил, что в последнее время ультиматумы и санкции являются основными инструментами американской дипломатии Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Майка Помпео, ранее анонсировавшего новые меры НАТО против РФ из-за ситуации на Украине.
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В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 06:24
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