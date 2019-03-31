Политика
Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против РоссииРИА Новости 06:24
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине. В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.
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В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 06:24
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Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
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Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины
Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
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Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
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Происшествия
Аваков рассказал о добивавшем нацгвардейцев одессите
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.
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Игры
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Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»
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«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата Англии
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Футбол
Гончаренко: «Ахметов не вышел в старте по медицинским причинам»
Ахметов не вышел в старте не из-за того, что был риск получить четвертую желтую карточку и пропустить матч против "Спартака".
Обновлено в 11:36
Политика
На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении
Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
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Наука
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Ученые Цюрихского университета выяснили, почему одни животные предпочитают отдыхать стоя, а другие принимают горизонтальное положение.
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Происшествия
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Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
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Обновлено в 02:02
Единоборства
Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса
Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
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Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Авто
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Российские автолюбители в прошлом месяце приобрели 8 499 новых автомобилей Renault.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги предупредили жителей Израиля о возможном обстреле с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 19:41
Спорт
Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова
Касперович отметил, что до сих пор не понимает, как Логинов мог сдать положительный тест.
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Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
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Хоккей
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Форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии плей-офф КХЛ против омского "Авангарда", защитник Павел Коледов не попал в заявку на игру.
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Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33