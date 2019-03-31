Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против РоссииРИА Новости 06:24

В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине. В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО.

Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

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Армия и оружие Т-90С сравнили с зарубежными танками Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.

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