Политика

Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в МинскеГазета.Ru 11:47

Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
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