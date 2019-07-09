Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в МинскеRT на русском 07:12

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске

Газета.Ru11:47

Лавров призвал Зеленского общаться с Москвой не через Facebook

Коммерсантъ09:35

Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске

РИА Новости10:02

Лавров попросил Зеленского общаться с Москвой не через Facebook

РБК10:30

Лавров: предложения по украинскому урегулированию нужно делать по дипканалам

ТАСС07:50

Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским

Lenta.ru07:14

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

RT на русском07:12
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Лавров подучил Зеленского дипломатии

Вести.UZ11:07
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Политика

Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям

Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 12:38
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В Ульяновске загорелось здание правительства

Обновлено в 15:11
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Путин в Екатеринбурге заговорил о мракобесии

Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Суд оправдал мэра Одессы Труханова

Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.
Обновлено в 11:38
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«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Авто

Skoda начала производство кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Опубликовано видео «мгновенного уничтожения» грузовика ВСУ

На одном из видеоканалов, ассоциированных с народными республиками Донбасса, появилось видео, в котором, как утверждается, запечатлено уничтожение грузовика вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:55
Авто

Названы самые популярные автомобили со средней ценой 2 млн рублей

Обновлено в 02:28
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

Обновлено в 15:23
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Авто

Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС

«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 04:04
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено вчера в 03:25
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Политика

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

Обновлено вчера в 15:59
Авто

Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato

Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato.
Обновлено в 13:10
Авто

MINI выпустил первый серийный электрокар

MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Политика

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Авто

В России растут продажи лифтбеков

За 5 месяцев 2019 года в России было продано чуть более 40 тысяч новых легковых автомобилей в кузове «лифтбек», что на 33% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:12
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Происшествия

На пляже в Крыму найден труп с гирей

Обновлено в 07:03
Футбол

«Локомотиву» вручили серебряные медали

На встрече с болельщиками "Локомотива" игрокам красно-зеленых вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19.
Обновлено в 13:36
Политика

Зеленский поддержал легализацию русского языка на Донбассе

Законом предусмотрено, что гражданин, обратившийся в ту или иную страктуру на украинском языке должен получить ответ на нем же.
Обновлено в 03:24
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