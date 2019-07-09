Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Политика Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.

Политика Путин в Екатеринбурге заговорил о мракобесии Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.

Происшествия Суд оправдал мэра Одессы Труханова Малиновский районный суд оправдал подозреваемых по делу «Краяна» мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов.

Авто Skoda начала производство кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Оскар Кучера стал отцом в пятый раз Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.

Армия и оружие Опубликовано видео «мгновенного уничтожения» грузовика ВСУ На одном из видеоканалов, ассоциированных с народными республиками Донбасса, появилось видео, в котором, как утверждается, запечатлено уничтожение грузовика вооруженных сил Украины.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.

Авто Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС «Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».

Политика Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма» Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Авто Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato.

Авто MINI выпустил первый серийный электрокар MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.

Политика Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.

Авто В России растут продажи лифтбеков За 5 месяцев 2019 года в России было продано чуть более 40 тысяч новых легковых автомобилей в кузове «лифтбек», что на 33% больше, чем годом ранее.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Футбол «Локомотиву» вручили серебряные медали На встрече с болельщиками "Локомотива" игрокам красно-зеленых вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19.