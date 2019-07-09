Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в МинскеRT на русском 07:12
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:48, Вашингтон
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