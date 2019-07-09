Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.

Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске

Кино Deepfake заменила в «Сиянии» Джека Николсона на Джима Керри Героем свежего видео стал Джим Керри, который заменил Джека Николсона в культовой ленте «Сияние».

Политика Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.

Политика Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.

Происшествия Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.

Политика Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Происшествия ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.

Политика Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.

Происшествия В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России По информации Федерации гандбола России (ФГР), 20-летняя спортсменка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами в Старе-Яблонки, где проходил чемпионат Европы.

Политика МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.

Происшествия В Ростове загорелся музыкальный театр Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Общество Ливень с градом обрушился на Воронеж Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.

Армия и оружие Фото: С-500 оснастят ремонтной машиной Минобороны меняет систему ремонта боевой техники ПВО: в состав новейших систем С-500 «Прометей» будут включены мобильные ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники.

Политика Лукашенко заявил, что Россия «тормозит» переговоры по интеграции Во время беседы с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой глава Белоруссии высказался о том, что Россия «тормозит» диалог с Минском по интеграции.

Общество Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).

Шоу-бизнес Игорь Николаев опубликовал трогательное фото с трехлетней дочерью Игорь Николаев с дочерью Вероникой Сегодня же Николаев поделился совместной с дочерью фотографией.

Экономика Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов Forbes опубликовал рейтинг "Власть и деньги — 2019", в который вошли самые богатые чиновники и депутаты России.

Происшествия У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов Судья по делу США против "Конкорда" обнародовала решение, в котором признала нарушением американским Минюстом законов страны.

Происшествия Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.

Политика Умер экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался на 82-м году жизни.

Авто Пикап Ford F-150 Tremor пополнит гамму особых версий Аналог из линейки F-150 если и будет запущен на рынок, то только в 2020-м. Странный пикап Ford был замечен недавно на тестах.

Технологии Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.

Армия и оружие Небензя заявил, что терроризм в Сирии могли победить быстрее "Подавить террористический интернационал в Сирии и Ираке удалось бы гораздо быстрее, если бы в адрес террористов не шли масштабные и устойчивые поставки боеприпасов", — сообщил Василий Небензя.