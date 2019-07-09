Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в МинскеГазета.Ru 11:47
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
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