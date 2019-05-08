Политика

Лавров отметил значительные расхождения с Японией по мирному договоруРИА Новости 04:40

Расхождения Москвы и Токио по мирному договору пока весьма значительны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Лавров надеется на благодатные отношения с Японией при новом императоре

RT на русском04:39

В Японии пожелали нового уровня отношений с Россией

Газета.Ru04:39

Захарова сообщила, что 10 мая в Москве встретятся главы МИД РФ и Японии

Народные новости08 мая в 10:10

Расхождения между Москвой и Токио по Мирному договору по-прежнему значительны, заявил министр иностранных дел Лавров

Эхо Москвы04:33

Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой

ТАСС04:34

Лавров призвал вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень

Российская газета05:30

Глава японского МИД намерен обсудить с Лавровым заключение мирного договора

РИА Новости04:50
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Обновлено в 03:45
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Космос

Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Жена экс-бойфренда певицы МакSим: «Хочу троих детей»

Один из подписчиков спросил Елизавету, сколько она хочет детей, на что Брыксина ответила, что планирует троих.
Обновлено в 00:00
Авто

Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Обновлено 08 мая в 20:53
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Политика

Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы

Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Дана Борисова помирилась с дочерью

Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Наука

Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено 08 мая в 00:11
Общество

В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой

Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия

МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году

По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Обновлено вчера в 22:03
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Музыка

Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Хоккей

Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Политика

В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube

Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
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