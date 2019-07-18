Политика

Лавров отметил положительную динамику в отношениях России и ГерманииНародные новости вчера в 18:48

Положительная динамика наблюдается в отношениях Российской Федерации и Германии, Москва заинтересована в развитии разнопланового сотрудничества с ФРГ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров: в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика

Комсомольская правда05:27

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и Германии

Известия05:03

Отношения России и Германии имеют положительную динамику, заявил глава МИД РФ

Политика Сегоднявчера в 19:50

Лавров увидел в отношениях между Россией и Германией положительную динамику

ФАНвчера в 22:01

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

RT на русскомвчера в 19:57

Лавров: В ЕС видят, что давление на Россию бесперспективно

REGNUMвчера в 22:24

Лавров отметил положительную динамику в отношениях России и Германии

Народные новостивчера в 18:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия

В Астрахани задержаны несколько чиновников

Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Футбол

«Барселона» установила ценник на Малкома

В ходе беседы чемпион Испании заявил представителю игрока, что тот может быть продан за 60 млн евро.
Обновлено в 05:00
Кино

В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева

Обновлено в 05:21
Политика

Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»

Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Политика

Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой демилитаризовать ракетный крейсер «Украина».
Обновлено вчера в 20:04
Кино

Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»

Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона. Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Обновлено в 00:32
Политика

Медведев назвал дату перехода россиян на электронные паспорта

Премьер – министр России Дмитрий Медведев, в среду, 17 июля, в ходе совещания сказал, что уже через 4 года граждане страны смогут начать пользоваться электронными паспортами.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн руб

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 15 июля иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн руб. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря

Как отмечено в сообщении на сайте Кремля, Путин и Лукашенко также побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев, а затем посетили остров Светлый, осмотрели Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Политика

Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.
Обновлено в 05:28
Экономика

Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет

Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Космос

В США предрекли провал российской «Федерации»

«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
Обновлено вчера в 20:55
Технологии

Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение

Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Политика

Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией

Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз

Сегодня стало известно, что Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз. Звезда «ДОМа-2» родила мальчика.
Обновлено в 01:54
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Технологии

Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

Обновлено в 04:42
Происшествия

В Петербурге три человека погибли при пожаре в деревянном доме

Обновлено в 04:44
Происшествия

Россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото

Обновлено в 04:51
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
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