Политика
Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопросБИЗНЕС Online 04:09
Корреспондент CNN спросил у главы МИД РФ, есть ли у России какие-то возможности остановить «интервенцию США в Венесуэле», если Вашингтон решится на такой шаг. «Некоторые называют вашу компанию „фейк ньюз“, но сейчас вы задаете фейковый вопрос», — ответил Лавров.
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Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Рестораторы предложили сделать бронирование столиков в России платным
Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Здоровье
От укусов клещей пострадали 2632 свердловчанина
По данным на 7 мая от укусов клещей пострадали 2632 свердловчанина, в том числе 632 ребёнка.
Обновлено в 07:52
Общество
В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы
ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Финансы
Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей
Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Футбол
Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
Обновлено в 13:25
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 12:25
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» интересуются Паршивлюком
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк летом может сменить клуб. В его трансфере заинтересованы «Локомотив» и «Динамо».
Обновлено в 11:12
Музыка
Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»
Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский назвал европейский выбор Украины безальтернативным
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что курс страны в ЕС является безальтернативным и он готов его защищать.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки
В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»
От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Возложение цветов к памятнику Тухачевскому в честь 9 мая объяснили
Вроде бы все верно, но в соцсетях разразилась настоящая буря: на снимках дети возлагали цветы к памятнику расстрелянному в 1937-м году маршалу Тухачевскому.
Обновлено в 12:01
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»
Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04