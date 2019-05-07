Политика

Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопросБИЗНЕС Online 04:09

Корреспондент CNN спросил у главы МИД РФ, есть ли у России какие-то возможности остановить «интервенцию США в Венесуэле», если Вашингтон решится на такой шаг. «Некоторые называют вашу компанию „фейк ньюз“, но сейчас вы задаете фейковый вопрос», — ответил Лавров.
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Лавров назвал фейковым вопрос журналиста CNN

РБК06:23

Вопрос журналиста CNN Лавров посчитал «фейковым»

Газета.Ru07:11

Лавров пошутил над журналистом CNN

Rambler News Serviceвчера в 12:41

Лавров резко ответил журналисту CNN

РИА Новости04:02

Лавров придумал каламбур про телекомпанию CNN

Российская газета02:24

Лавров ответил американским журналистам на провокационный вопрос о Венесуэле

Взгляд.рувчера в 14:15

Лавров осадил журналиста CNN после вопроса о Венесуэле

Московский Комсомолец04:24
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Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Рестораторы предложили сделать бронирование столиков в России платным

Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Здоровье

От укусов клещей пострадали 2632 свердловчанина

По данным на 7 мая от укусов клещей пострадали 2632 свердловчанина, в том числе 632 ребёнка.
Обновлено в 07:52
Общество

В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы

ИА «Ореанда-Новости» На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция традиционного парада в честь очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:13
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Футбол

Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
Обновлено в 13:25
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Обновлено в 12:37
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 12:25
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Локомотив» и «Динамо» интересуются Паршивлюком

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк летом может сменить клуб. В его трансфере заинтересованы «Локомотив» и «Динамо».
Обновлено в 11:12
Музыка

Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»

Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский назвал европейский выбор Украины безальтернативным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что курс страны в ЕС является безальтернативным и он готов его защищать.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»

От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Общество

Возложение цветов к памятнику Тухачевскому в честь 9 мая объяснили

Вроде бы все верно, но в соцсетях разразилась настоящая буря: на снимках дети возлагали цветы к памятнику расстрелянному в 1937-м году маршалу Тухачевскому.
Обновлено в 12:01
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов рассказал о неизлечимом недуге близкого человека

Обновлено в 03:13
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
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