Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливеИзвестия 06:31

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива. Об этом он 21 апреля сообщил в интервью телеканалу «Звезда».
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Сергей Лавров
Ответственно заявляю, что если у немцев и французов все еще сохраняется интерес посмотреть на то, как все это происходит, а не полагаться на сплетни, которые распространяет украинская сторона, милости просим.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 05:51

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