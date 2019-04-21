Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливеИзвестия 06:31
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива. Об этом он 21 апреля сообщил в интервью телеканалу «Звезда».
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Ответственно заявляю, что если у немцев и французов все еще сохраняется интерес посмотреть на то, как все это происходит, а не полагаться на сплетни, которые распространяет украинская сторона, милости просим.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииРИА Новости 05:51
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Лавров: Никаких проблем для прохода военных кораблей Украины в Азовское море нет
Комсомольская правда06:30
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