Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливеИзвестия 06:31
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива. Об этом он 21 апреля сообщил в интервью телеканалу «Звезда».
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Лавров: Никаких проблем для прохода военных кораблей Украины в Азовское море нет
Комсомольская правда06:30
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