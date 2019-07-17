Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и СШАГазета.Ru 17:14
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров. Он добавил, что, несмотря на готовность российской стороны к диалогу, для танго нужны двое, а в США "ситуация запутанная".
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Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности.Аргументы и Факты17:01
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Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Комсомольская правда18:00
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Политика
Трутнев поручил уволить ушедшего в отпуск главу района. Это незаконно
Полномочный представитель президента Юрий Трутнев на совещании 16 июля поручил временно исполняющему обязанности губернатора Александру Осипову добиться отставки главы Ононского района Ятура Танхаева, который взял отпуск до ликвидации последствий апрельских пожаров.
Обновлено в 06:21
Авто
Объявлены цены на трековый Mercedes-AMG GT R Pro
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Спорт
Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд
Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Здоровье
В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник
Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 17:45
Авто
УАЗ показал первое официальное фото «Патриота» с «автоматом»
Ульяновское автомобильное предприятие показало первый официальный снимок УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).
Обновлено в 08:30
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Политика
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Хоккей
Якуб Врана подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на $ 6,7 млн
Нападающий Якуб Врана подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный сайт «столичной» команды.
Обновлено в 15:50
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на российском пляже
Обновлено в 05:37
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Политика
В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты
Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено в 21:22
Экономика
Биржи Европы торгуются разнонаправленно на фоне сезона отчетностей
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник на фоне старта сезона отчетностей компаний, а также опубликованных макроэкономических данных по еврозоне, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 06:10
Кино
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве
Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 14:38
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Омбудсмены РФ и Украины обсудили перспективы совместной работы
Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова в ходе диалога в Москве наметили дорожную карту дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Уфолог оценил планы штурма Зоны 51
Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мост
Обновлено в 10:28
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49