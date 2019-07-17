Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности.

с чего всё началось

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров. Он добавил, что, несмотря на готовность российской стороны к диалогу, для танго нужны двое, а в США "ситуация запутанная".

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

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