Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и СШАГазета.Ru 17:14

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров. Он добавил, что, несмотря на готовность российской стороны к диалогу, для танго нужны двое, а в США "ситуация запутанная".
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с чего всё началось

«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»

Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности.
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