Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и СШАГазета.Ru 17:14
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров. Он добавил, что, несмотря на готовность российской стороны к диалогу, для танго нужны двое, а в США "ситуация запутанная".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности.Аргументы и Факты17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Комсомольская правда18:00
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено в 12:48
Политика
Правду о малазийском «Боинге» скрывают
Основным вопросом остаётся ответственность за трагедию. Крушение «Боинга» произошло 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 04:22
Кино
Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров
Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
Обновлено в 09:16
Политика
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы
Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Политика
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату
Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Футбол
На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей
Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Политика
Иран отбуксировал сломавшийся в Персидском заливе танкер в свои воды
Иран отбуксировал в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе.
Обновлено в 19:10
Политика
Киев прекратил подачу воды в три города в ЛНР из-за аварии
Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена в три населенных пункта самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".
Обновлено в 16:21
Общество
Португалец с дрона обстрелял фейерверками дом шумных соседей
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»
Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 12:53
Культура
Малахов и Бузова номинированы на премию ТЭФИ-2019
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл посетили премьеру «Короля льва»
Принц Гарри и Меган Маркл побывали на премьере «Короля льва» в лондонском театре Одеон, сообщила пресс-служба четы.
Обновлено вчера в 05:17
Футбол
Левников рассудит «Ростов» и «Спартак» во втором туре РПЛ
Встречу «Ростов» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:20
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено в 06:48
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Космос
Ученые нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено в 05:30