Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности.

с чего всё началось

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров. Он добавил, что, несмотря на готовность российской стороны к диалогу, для танго нужны двое, а в США "ситуация запутанная".

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

Политика Правду о малазийском «Боинге» скрывают Основным вопросом остаётся ответственность за трагедию. Крушение «Боинга» произошло 17 июля 2014 года.

Кино Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».

Политика Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.

Армия и оружие США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Политика Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Армия и оружие Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.

Политика Иран отбуксировал сломавшийся в Персидском заливе танкер в свои воды Иран отбуксировал в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе.

Политика Киев прекратил подачу воды в три города в ЛНР из-за аварии Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена в три населенных пункта самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода".

Футбол Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус» Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.

Политика Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.

Происшествия Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл посетили премьеру «Короля льва» Принц Гарри и Меган Маркл побывали на премьере «Короля льва» в лондонском театре Одеон, сообщила пресс-служба четы.

Политика У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.

Кино Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.