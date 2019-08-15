Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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