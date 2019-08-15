Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с ЯпониейRT на русском 07:09
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
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Лавров оценил ситуацию вокруг подписания мирного договора с Японией
Национальная служба новостей07:30
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Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321
Обновлено в 04:47
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
Обновлено в 04:48
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Экономика
Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн
Как уточняет телеканал «Звезда», самый дорогой драгоценный камень «Розовая звезда» весом 59,6 карата был продан в 2017 году аукционным домом Sotheby’s за $71 млн.
Обновлено в 06:18
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство
На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00
Происшествия
В особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В доме финансиста Джеффри Эпштейна, который скончался в тюрьме 10 августа, так и не дождавшись вынесения приговора по делу о педофилии и секс-торговле, нашли изображение Билла Клинтона в платье и на каблуках в Овальном кабинете.
Обновлено в 08:17
Здоровье
В Крыму не хватает запасов донорской крови
В Крыму нуждается в запасах разных групп донорской крови.
Обновлено в 08:04
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05