Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с ЯпониейRT на русском 07:09

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
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