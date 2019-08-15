Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с ЯпониейРИА Новости 04:34
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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Происшествия
Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери
«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 09:15
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Кисловодске загорелся обувной цех
Обувной цех горит в Кисловодске на площади около 300 квадратных метров, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Лиза Галкина рассказала, когда ее брат Гарри станет «королем России»
«Папочка, если Гарри получил сто двадцать миллионов очков он станет нашим королем России», - заявляет девочка с самым серьезным видом.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Экономика
Квартальная выручка Alibaba вырсола в 1,4 раза, прибыль - в 2,4 раза
Как сообщается в пресс-релизе Alibaba, чистая прибыль компании в апреле-июне увеличилась в 2,4 раза - до 21,25 млрд юаней по сравнению с 8,69 млрд юаней.
Обновлено в 09:37
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации
В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Авто
Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
Обновлено в 09:26
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22