Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с ЯпониейRT на русском 07:09
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
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Происшествия
Бузова обратилась к Путину с просьбой наградить экипаж самолета А-321
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поблагодарила командира экипажа и второго пилота за предотвращение страшной катастрофы, и попросила президента наградить всех членов экипажа самолета.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Общество
Amazon начнет отдавать нераспроданные товары на благотворительность
Компания богатейшего человека в мире по версии Forbes Джеффа Безоса Amazon с 1 сентября запустит программу Fulfillment by Amazon Donations, по условиям которой будет передавать нераспроданные товары сторонних продавцов со своих складов на благотворительность.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Врачей в США призвали проверять всех своих пациентов на наркотики
Национальная группа экспертов в области здравоохранения США предложила проводить обязательную проверку взрослых пациентов на употребление наркотиков.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Сирийская армия продолжает атаку на южные позиции боевиков в Идлибе
Обновлено 13 августа в 17:24
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер
В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Интернет
Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей
Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype.
Обновлено вчера в 21:31
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Кино
Нил Бломкамп оставил пост режиссера нового «Робокопа»
Нил Бломкамп объявил в Twitter, что больше не является постановщиком фильма «Возвращение Робокопа» — сиквела/перезапуска франшизы о роботе-полицейском.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Политика
Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС
«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», – написал советник президента в Facebook.
Обновлено в 07:05
Интернет
«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фотографии
Обновлено в 04:16
Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба
Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
Обновлено в 03:50
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Интернет
«Яндекс» поможет Huawei создать конкурента Google Maps
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Украинская автокефальная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 06:29
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37