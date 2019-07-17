Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и СШАРЕН ТВ вчера в 18:42

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
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с чего всё началось

«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»

Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности.
Аргументы и Фактывчера в 17:01

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Лавров сомневается в скором «потеплении» взаимоотношений РФ и США

РЕН ТВвчера в 22:49

Лавров выразил сомнение в улучшении отношений США и России

Московский Комсомолецвчера в 22:40

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

Газета.Ruвчера в 17:14

Лавров усомнился в скором улучшении отношений РФ и США

Интерфаксвчера в 18:25

Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»

Комсомольская правдавчера в 18:00

Лавров назвал непростым вопрос «разбора завалов» в отношениях с США

РБКвчера в 18:47

Лавров: ожидать улучшения отношений РФ и США в ближайшем будущем не стоит

ТАССвчера в 17:06
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Кино

В России разработают правила кинопроката

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что представители российской киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено вчера в 09:07
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Общество

Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение

Жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное затмение Луны, она поднимется в ночь на 17 июля над горизонтом на семь градусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Российской академии наук Сергей Смирнов.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика

Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что инициатива исходила от иранской стороны. Цена за баррель смеси Brent рухнула с $67 до $64.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Педофил приманил ребёнка мороженым и изнасиловал в лесопосадке

У злоумышленника получилось приманить 14-летнюю девочку мороженым.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено 15 июля в 18:43
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено вчера в 08:54
ЖКХ

В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора

Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол

Гризманн назвал самого жесткого соперника

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, кого считает самым жестким соперником в своей карьере, передает официальный сайт каталонского клуба.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Путин встретится с врио главы республики Алтай

Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу со временно исполняющим обязанности главы республики Алтай Олегом Хорохординым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:21
Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено вчера в 16:14
Финансы

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой»

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:25
Футбол

Сульшер считает, что Санчес может забивать по 20 голов за сезон

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от игры нападающего Алексиса Санчеса.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Обновлено вчера в 17:45
Экономика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

На Украине вступил в силу закон о языке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, сообщает «112 Украина».
Обновлено вчера в 02:56
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
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