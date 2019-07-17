Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и СШАРЕН ТВ вчера в 18:42
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
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с чего всё началось
Исходим из того, что на России и США лежит особая ответственность. Мы – крупнейшие ядерные державы, государства-основатели ООН и постоянные члены ее Совета Безопасности.Аргументы и Фактывчера в 17:01
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Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Комсомольская правдавчера в 18:00
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Политика
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
Обновлено в 01:00
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
На Украине сделают поблажки для русского языка
Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Сестра Игоря Извекова назвала причину смерти музыканта
Обновлено вчера в 13:55
Политика
В КНДР в обход санкций были доставлены два «Мерседеса» для Ким Чен Ына
Бронированные машины ввезли через Россию, - сообщает американская газета Уолл-Стрит Джорнал со ссылкой на аналитиков организации Центр перспективных оборонных исследований.
Обновлено в 01:16
Авто
Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride
Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В Подмосковье Ил-26 готовится к аварийной посадке
Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра.
Обновлено в 01:49
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Авто
Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class
Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 07:00
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Непрекращающийся дождь в Благовещенске подтопил частный сектор
Сильный дождь стал причиной серьезных подтоплений в Благовещенске. Под воду частично погрузились улицы и дворы частного сектора.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Западное военное оборудование «пылится» на Украине — министр обороны Канады
Западное военное оборудование, предоставленное Украине, простаивает на складах, заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, сообщило 17 июля информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 00:54
Наука
Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено вчера в 12:12
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 09:41
Технологии
В «Доктор Веб» задумались о подаче иска к Роскачеству из-за рейтинга антивирусного ПО
Как пояснил гендиректор Dr. Web, Роскачество отказалось сообщил название лаборатории из-за опасений, что разработчики антивирусов будут давить на неё с целью повлиять на результат тестирования.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке
Обновлено в 01:28
Футбол
Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро
Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Общество
Фотографировать младенцев в России начнут по ГОСТУ
Начиная со следующего года, заказать фотосъёмку смогут только родители или законные представители младенца, при этом они должны будут дать письменное согласие на фото и обработку данных.
Обновлено вчера в 08:00