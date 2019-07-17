Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в ГрузииRT на русском вчера в 17:29

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»

"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?
Аргументы и Фактывчера в 17:01

Подробнее о событии

Лавров оценил, когда будет восстановлено авиасообщение с Грузией

Газета.Ru03:05

Лавров рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение с Грузией

Аргументы и Факты01:46

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

RT на русскомвчера в 18:24

Лавров сказал, когда возобновится авиасообщение с Грузией

РЕН ТВвчера в 20:39

Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

РБКвчера в 19:37

Министр Лавров озвучил условия для снятия запрета на полеты в Грузию

URA.Ruвчера в 18:33

Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

ТАССвчера в 17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Культура

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 03:25
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Финансы

Экономист назвал «самый плохой день» для рубля

Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Тарзан восхитил поклонниц новым фото в красных плавках

На новом кадре 49-летний Сергей Глушко позирует в плавках, показывая накаченное тело. Фоном для снимка стал залив и горы.
Обновлено в 00:25
Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги

Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Политика

Лавров развенчал миф о китайской угрозе

Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Общество

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Кино

«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»

«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье

В Петербурге построят центр реабилитации младенцев с пороками развития

Центр рассчитан на 2 — 2,5 тысячи родов в год. Сегодня в Петербурге каждый год рождается около 800 детей с пороками развития.
Обновлено в 02:29
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Футбол

Антон Миранчук: «В „Барсу“ бы поехал на троллейбусе»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук назвал причину своего отказа переходить в «Борнмут» в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:38
Культура

От артистов из Чечни требуют согласовывать выступления в интернете

Министерство культуры Чеченской республики требует согласовывать все выступления артистов из Чечни с властями.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

В США арестовали бывшего президента Перу

Алехандро Толедо на родине подозревают в коррупции Прокуратура Перу сообщила, что бывший президент страны Алехандро Толедо был задержан в США, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

Ученые обещают сибирякам новые ЧС от большой воды

Уменьшение лесов обладающих способностью задерживать влагу может вызвать серьезные проблемы - увеличится число ЧС, связанных с наводнениями, заявляет ученый Урбан.
Обновлено в 01:50
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное