Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал старт переговорам о заключении мирного договора с Японией. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на встрече со своим коллегой из Страны восходящего солнца Таро Коно.

Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

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