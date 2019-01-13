Политика
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договораРоссийская газета04:07
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал старт переговорам о заключении мирного договора с Японией. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на встрече со своим коллегой из Страны восходящего солнца Таро Коно.
Российская газета04:07
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Армия и оружие
Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Пашинян снова стал премьер-министром Армении
Ранее сообщалось, что блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва большинство голосов.
Обновлено в 03:53
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Раскольники из "новой церкви" Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Свято-Михайловский храм в Волынской области, сообщил пресс-секретарь региональной епархии Олег Точинский.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
В МИД назвали число содержащихся в украинских тюрьмах россиян
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с РИА Новости рассказал, сколько россиян отбывают наказание в украинских тюрьмах.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
На Украине оценили вероятность начала войны с Россией
Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено в 01:06
Политика
ABC: в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа
Адвокаты нескольких комитетов палаты представителей конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
США захотели ослабить влияние России в Арктике
США планируют усилить свое присутствие в Арктике, чтобы потеснить позиции России в этом регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
ЕС займётся мониторингом соцсетей во время выборов на Украине
Совет Европы намерен найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
Экс-министра спорта Ульяновской области выдвинули в президенты РФС
Бывшего министра спорта Ульяновской области Сергея Кузьмина выдвинули на пост главы Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 03:55
Политика
Сейм Литвы наградил воевавших против СССР партизан
Обновлено вчера в 14:45
Политика
В Сети высмеяли «томос-тур» Порошенко по Украине
Пользователи Сети и эксперты высмеяли неофициальный старт предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, который проводит ее в виде «томос-тура» по городам страны.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Севастополь и Тартус подпишут соглашение о сотрудничестве
Российская делегация во главе с руководителем группы дружбы между парламентами РФ и САР Дмитрием Саблиным прибыла в Дамаск, где запланированы подписание договора о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом, а также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:04