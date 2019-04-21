Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 годуРИА Новости 04:31
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
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