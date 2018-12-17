Политика
Лавров объяснил, почему Россия не признаёт ДНР и ЛНР
Лавров объяснил, почему Россия не признаёт ДНР и ЛНРУкраина.ру05:39
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что, признав Луганскую и Донецкую Народные Республики, Москва потеряет отношения с Украиной, которая останется в руках нацистского режима Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" 17 декабря.
Украина.ру05:39
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Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут в Донбассе.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииЦарьград 05:55
с чего всё началось
Россия, признав провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), потеряет отношения с Украиной, которая останется в руках нацистского режима.ТАСС03:57
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