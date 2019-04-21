Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 годуГазета.Ru 09:27

Именно поэтому западные столицы - Париж и Берлин, настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов. И мы этого не сделали, мы дали шанс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году. По словам главы МИД, Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в Донбассе "за пару недель".

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Энергетика Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Спорт Загитова показала видео выступления ее собаки на льду Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».

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