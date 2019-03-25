Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в ВенесуэлеГазета.Ru 12:33
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости". Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении.RT на русском10:52
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