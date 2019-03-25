Лавров обвинил США в организации переворота в ВенесуэлеГазета.Ru 12:33

с чего всё началось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости". Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле

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