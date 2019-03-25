Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 12:33
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости". Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 10:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Экономика
В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов
Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика
Умные счетчики увеличат россиянам квартплату
В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.
Обновлено в 02:25
Транспорт
Смольный снова перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса
Власти заключили дополнительное соглашение с "Метростроем" В Санкт-Петербурге Смольный снова перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса метро - с 1 июля на 31 августа.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Польша признала заслуги СССР в разгроме гитлеровской Германии
Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.
Обновлено в 02:33
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено 24 марта в 17:17
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Торговый центр загорелся в Баку
Торговый центр «Диглас» загорелся в Низаминском районе Баку утром во вторник, 26 марта.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено вчера в 16:54
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму более 60 танков Т-90
Закончилась контрактная поставка Вьетнаму российских танков Т-90, о чем в разговоре с Интерфаксом сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов, который возглавил делегацию от России на малазийской оборонной выставке «ЛИМА – 2019».
Обновлено в 02:34
Политика
Император Японии провел мистический ритуал в связи со своим отречением
Ритуал перед курганом основателя династии японских монархов — императора Дзимму, совершил император Японии Акихито 26 марта в ходе проведения церемоний, посвященных его отречению от престола, сообщает японское агентство Kyodo.
Обновлено в 02:12
Политика
В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту
Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.
Обновлено в 01:46
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Футбол
Сборная Франции в Сен-Дени разгромила Исландию
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Франции дома обыграла команду Исландии со счетом 4:0. В составе хозяев по голу забили Самюэль Умтити на 12-й минуте, Оливье Жиру на 68-й минуте, Килиан Мбаппе на 78-й минуте и Антуан Гризманн на 84-й минуте.
Обновлено в 01:09
Общество
Названы лучшие средства для мытья пола
По итогам испытаний на эффективность лидерами оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, показавшие одинаковые результаты.
Обновлено в 01:11
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Обновлено вчера в 16:27