Политика

Лавров обвинил США в организации переворота в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 12:33

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости". Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении
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В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
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Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.
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В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту

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По итогам испытаний на эффективность лидерами оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, показавшие одинаковые результаты.
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