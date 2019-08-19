Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность ПутинуТАСС 06:07

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
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