Политика
Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность ПутинуТАСС 06:07
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщила, что привезла личную благодарность президента Венесуэлы Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину.
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Санкции США помогли усилить сотрудничество Каракаса и Москвы, заявила вице-президент Венесуэлы
Парламентская газета06:40
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