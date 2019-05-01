Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в ВенесуэлеВести.Ru 12:19
Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе. В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено в 15:35
Происшествия
Первомай в Санкт-Петербурге оказался не мирным
На шествии задержали более 60 человек На согласованном комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга первомайском марше сотрудники полиции и ОМОН задержали 68 человек.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Футбол
Рене Адлер объявил о завершении карьеры
Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру в конце этого сезона.
Обновлено в 07:27
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В мире выросло число убийств евреев
«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Технологии
Андуин — новый герой в Heroes of the Storm
Обновлено в 12:48
Спорт
Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира
Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.
Обновлено в 07:08
Футбол
Гаттузо закроет игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо закроет команду на базе до матча 35-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 10:15
Экономика
Суд одобрил соглашение между главой Tesla и регулятором США
Суд в Нью-Йорке утвердил условия мирового соглашения между главой Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters .
Обновлено в 04:34
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Политика
Милонов потребовал проверить депутата Резника на наркотики
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости срочной проверки на наркотики парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин даст в Брянске большой юмористический концерт
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет
Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.
Обновлено вчера в 19:36
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено в 15:16
Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Обновлено в 08:13