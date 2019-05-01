Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в ВенесуэлеВести.Ru 12:19
Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе. В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме
Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.
Обновлено в 12:57
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Политика
В мире выросло число убийств евреев
«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Экономика
В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки
Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
Британский миллиардер не отрицает возможность покупки «Челси»
Британский бизнесмен Джим Ратклифф не исключил возможность приобретения «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.
Обновлено в 11:15
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Петербуржца подозревают в перевозке 1,7 кг наркотиков
Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в перевозке 1,7 кг наркотиков.
Обновлено в 13:27
Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР
Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Футбол
Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»
Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Обновлено в 13:18
Технологии
Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 начал работу и дал первый ток
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.
Обновлено в 14:35
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Антропологи нашли останки первых жителей Тибета
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45