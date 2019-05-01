Лавров обсудил с Помпео ситуацию в ВенесуэлеВести.Ru 12:19

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе. В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Происшествия Соседи депутата Резника жалуются на постоянный запах марихуаны в доме Постоянный запах марихуаны в подъезде дома, где проживает скандально известный депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, раздражает соседей.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Шоу-бизнес Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.

Политика В мире выросло число убийств евреев «В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.

Экономика В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Музыка Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Политика Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.

Футбол Британский миллиардер не отрицает возможность покупки «Челси» Британский бизнесмен Джим Ратклифф не исключил возможность приобретения «Челси» у россиянина Романа Абрамовича.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Происшествия Петербуржца подозревают в перевозке 1,7 кг наркотиков Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в перевозке 1,7 кг наркотиков.

Политика Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Футбол Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду» Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Технологии Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 начал работу и дал первый ток Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

Шоу-бизнес Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица» Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Шоу-бизнес Дочь Александра Абдулова растет его точной копией 12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.

Общество На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.