Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в ВенесуэлеВести.Ru 12:19
Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе. В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика
Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны
В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что она попросила сегодня уйти в отставку главу Министерства обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $26,5 млрд - BBI
Совокупное состояние богатейших россиян за первые четыре месяца 2019 года увеличилось на 26,547 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
«Бабушка, она и есть бабушка»: Подписчики раскритиковали новый образ Волочковой
Обновлено в 12:01
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39