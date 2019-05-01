Лавров обсудил с Помпео ситуацию в ВенесуэлеВести.Ru 12:19

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе. В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

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