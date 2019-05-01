Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в ВенесуэлеВести.Ru 12:19

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе. В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
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Госдеп США: Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле

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Помпео заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле

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Газета.Ru17:26

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

РИА Новости14:16
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Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

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Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
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Политика

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Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
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Политика

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Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
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У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом матче полуфинала ЛЧ

Обновлено в 17:01
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
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Шарапова, являющаяся трехкратной победительницей турнира в Риме (в 2011, 2012 и 2015 годах), еще не до конца восстановилась от травмы плеча, из-за которой она не играет с конца января.
Обновлено в 16:43
Кино

Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала

Обновлено в 15:19
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Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
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В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Ракету «Бронебойщик» могут принять на вооружение в этом году

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Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
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КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
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Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
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Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

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Жена Касильяса — об инфаркте супруга: «Икер отделался лишь испугом»

Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро опубликовала в инстаграме фотографию с мужем.
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Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
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Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России

У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
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